Российские хирурги "руками ангелов" спасли женщину с 4-й стадией рака

По её словам, до последнего момента она не подозревала у себя такое серьёзное заболевание и списывала своё самочувствие на усталость.

Российским хирургам удалось провести успешную операцию по удалению раковой опухоли четвёртой стадии в области сердца. Это одна из чудесных историй, которые Лайф публикует в Рождество.

По словам женщины, она даже не подозревала, что её может коснуться такой страшный диагноз, тем более что самочувствие было в норме, не было ни болей, ни других признаков онкологии, только усталость, которую она связывала с тем, что поправилась.

После года жизни в таком состоянии она решила сходить в поликлинику, где у неё диагностировали опухоль в районе сердца и повреждения надпочечников, после чего началась срочная подготовка к операции. И хотя медики сказали, что надежды на успех нет, дальше произошло настоящее рождественское чудо.

— Мне пришло СМС-сообщение на телефон, где было написано: "Не бойся, ангелы будут делать операцию руками хирургов, и она будет успешной", — рассказала она.

И всё случилось именно так — операция прошла успешно и без осложнений. Уже на следующий день состояние женщины значительно улучшилось, после чего врачи отправили её домой на реабилитацию. Сейчас она пишет стихи, музыку, поёт песни и рисует картины.