ВМС США заявили о законности нахождения своего корабля в Чёрном море

Правила прохода проливов Босфор и Дарданеллы установлены Конвенцией Монтрё от 1936 года. Корабли нечерноморских стран могут находиться в Чёрном море не более 21 дня.

Американский корабль USS Fort McHenry находится в Чёрном море в соответствии с международным правом, также его визит был плановым. Об этом ТАСС заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.

— Мы регулярно работаем в Чёрном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтрё и будем продолжать это делать, — сказал Дорси.

Напомним, ранее в Чёрное море вошёл большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США — было опубликовано видео его прохода через пролив Босфор. США назвали целью визита корабля — "обеспечение безопасности" и "укрепление прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе". Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" взял под контроль действия корабля Fort McHenry.