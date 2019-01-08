Российская семья рассказала о чудесном спасении в глухом лесу в Германии

Семейная пара из России рассказала о своём чудесном спасении, которое произошло с ней в глухом лесу в Германии после того, как машина оказалась заблокированной в снегу. Это ещё одна из невероятных историй, которые Лайф публикует в Рождество.

По словам женщины, два года назад 7 января она с мужем на автомобиле возвращалась в аэропорт Дрездена после отпуска, чтобы отправиться обратно в Россию. Однако навигатор привёл пару в глухой лес, после чего налетела сильная метель, машину моментально занесло снегом, а вокруг не было ни души.

К большому огорчению супругов, на лесной дороге совсем не было проезжающих машин, поэтому они пошли в лес в надежде встретить там хоть кого-нибудь и нашли лачугу, в которой, к счастью, был хозяин. Они попросили у мужчины лопаты, но это им не помогло, поскольку свежий снег наваливался очень быстро.

Стерев пальцы до крови, они вернулись обратно в дом, чтобы придумать новый план. Хозяин заявил, что ему удалось найти машину, которая вытащит застрявший автомобиль россиян из западни, однако по приезду выяснилось, что у водителя банально нет троса, и план потерпел фиаско.

И тут, по словам супруги, в ситуацию вмешалось не иначе как рождественское чудо. Откуда ни возьмись на заснеженной лесной дороге появился легковой автомобиль, из которого вышел мужчина, молча отдал им трос и также молча уехал.

Но на этом чудеса не закончились — со слов пары, сдавая арендованный автомобиль, у них ничего не проверяли, а просто молча приняли ключи. После этого выяснилось, что самолёт, на который они опоздали, на самом дела задержался на час. Счастливые россияне смогли-таки улететь домой в рождественскую ночь.