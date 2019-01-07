В Новой Москве на площади 500 кв. метров горит автосервис

В здании автосервиса и цеха по производству мебели в Новой Москве произошёл пожар, его площадь составила 500 квадратных метров, сообщает РИА "Новости". К настоящему моменту возгорание локализовано.

— Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22:53 возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

При этом уточняется, что здание загорелось в посёлке Фабрика им. 1 Мая.