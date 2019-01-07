ВМС Румынии назвали причину захода американского корабля в Чёрное море

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ВМС Румынии назвали причину захода американского корабля в Чёрное море

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Корабль USS Fort McHenry в румынском порту Констанца. Фото: © Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Генштаб ВМС Румынии заявил, что американский корабль USS Fort McHenry зашёл в Чёрное море ради совместных учений с румынским фрегатом. Сейчас Fort McHenry находится в румынском порту Констанца и покинет его 10 января.

— После отбытия из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат Regele Ferdinand (Румыния) проведут совместные учения в территориальных водах Румынии и международных водах Чёрного моря, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Также представители ВМС США встретятся с командованием румынского флота.

Напомним, ранее в Чёрное море вошёл большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США — опубликовано видео его прохода пролива Босфор. США назвали целью визита корабля "обеспечение безопасности" и заявили, что Fort McHenry находится в Чёрном море в соответствии с международным правом.

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