СМИ: Уже два человека отказались возглавить Пентагон

Издание Politico сообщило о сложностях в поисках нового главы Пентагона. По его данным, от поста отказались по меньшей мере два человека.

Отмечается, что отказом президенту США Дональду Трампу ответили бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Кин, который уже отклонял подобное предложение в 2016 году. Оба политика отказались от комментариев, также не приводятся причины отказов.

— Эти отказы особенно поражают, учитывая, что исторически пост главы Пентагона является одним из самых престижных и влиятельных в кабинете, — говорится в сообщении издания.

Напомним, с 1 января предыдущий глава оборонного ведомства — Джеймс Мэттис — ушёл в отставку из-за расхождения во взглядах с Трампом. Исполняющим обязанности главы Пентагона стал Патрик Шанахан.