Эрдоган заявил о победе над ИГИЛ "в военном отношении"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для The New York Times заявил о победе над ИГИЛ* в военном отношении. При этом он отметил, что Анкара готова продолжать борьбу с терроризмом и принимать участие в нормализации ситуации в Сирии.

— В военном отношении ИГИЛ было побеждено в Сирии. Тем не менее мы глубоко обеспокоены тем, что некоторые внешние силы могут использовать остатки группировки в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела Сирии, — говорится в статье.

При этом Эрдоган отметил, что военная победа над террористической группировкой является лишь первым шагом и Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации.

— Мы хотим обеспечить, чтобы граждане не чувствовали себя оторванными от властей, террористические группировки не могли воспользоваться недовольством местных жителей, а простые люди могли рассчитывать на стабильное будущее, — заявил турецкий лидер.

Он также поддержал решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.