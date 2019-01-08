Во Франции планируют ужесточить наказание для зачинщиков беспорядков

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что в ответ на акции протеста "жёлтых жилетов" правительство планирует принять более решительные меры против участников массовых беспорядков и несогласованных акций.

— Нам следует сохранить право участвовать в акциях протеста и наказывать тех, кто нарушает закон, — отметил он во время интервью журналистам телеканала TF1.

Эдуар уточнил, что в дальнейшем будет настаивать на обновлении законодательства, которое позволит в будущем более жёстко наказывать тех, кто участвует в несанкционированных митингах с закрытыми лицами и провоцирует беспорядки.

Заявление премьера прозвучало после того, как протестующие подожгли мотоциклы и баррикады на парижском бульваре Сен-Жермен. Эдуар Филипп добавил, что правительство рассматривает возможность введения запрета посещения матчей для футбольных хулиганов. По его словам, эта инициатива может вступить в силу уже в феврале.