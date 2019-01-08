Американские телеканалы не хотят транслировать заявление Трампа о границе

Прерывание вещания в прайм-тайм обойдётся им слишком дорого, и ранее на такой шаг шли только ради новостей, представляющих национальный интерес.

Основные сети вещания США, такие как ABC, NBC, CBS, Fox, подтвердили, что получили от администрации запрос на трансляцию обращения к нации президента Дональда Трампа, однако до сих пор не дали согласия на предоставление эфирного времени. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, положительный ответ на запрос пока получили только от CNN, но кабельная новостная сеть покрывает далеко не всю аудиторию.

Сомнения телеканалов связаны во многом с тем, что прерывание вещания в прайм-тайм обойдётся им слишком дорого, поскольку в этот временной промежуток они зарабатывают на рекламе миллионы долларов.

Отмечается, что ранее запросы на прерывание эфира поступали крайне редко и лишь в связи с новостями, представляющими национальный интерес. Одной из таких новостей было сообщение о смерти Усамы бен Ладена.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении выступить с обращением к нации по поводу кризиса вокруг границы с Мексикой. Оно намечено на вечер 8 января.