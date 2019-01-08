Лихача из России на год лишили "шенгена" за гонки в Эстонии

Полиция Эстонии на три дня арестовала россиянина, который в два раза превысил допустимую скорость на дороге, после чего депортировала его на родину с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает "Интерфакс".

4 января полицейские города Нарва задержали автомобиль Infiniti с российскими номерами, который двигался по улице со скоростью 104 км/ч. За рулём оказался 31-летний житель Подмосковья.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина был трезв, а на суде он мотивировал своё поведение тем, что торопился попасть на пограничный пункт. Однако это не убедило судью — и россиянину назначили так называемое шоковое заключение на три дня за значительное нарушение скорости и обязали покинуть страну по истечении срока ареста.

Ранее Лайф сообщал, что глава Министерства транспорта России выступил за ужесточение скоростного режима в России и снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.