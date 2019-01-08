Синоптики предупредили об аномальных морозах в России

В ближайшие сутки усиление морозов прогнозируют в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов. На юге России ожидается потепление, но при этом мокрый снег и дожди, а в горах Краснодарского края и Кабардино-Балкарии существует опасность схода лавин, сообщает ТАСС.

Аномальные холода обещают в Самарской области (-21 градус) и в Саратовской области (до -27). Здесь температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на девять градусов, похолодание сохранится минимум до 11 января.

В Оренбурге в течение суток температура понизится на 10 градусов и составит -23 градуса в ночные часы, и до -17 в дневные.

Холодает и на территории Центрального федерального округа: в ночь на 8 января во Владимирской, Костромской областях ожидается до -26 градусов, в Орловской, Рязанской областях — до -23. Днём в ЦФО температура составит -18...-11 градусов.

Похолодание в северных регионах будет укладываться в климатическую норму, а на побережье Курил, Чукотки, Камчатки, Магаданской области в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют сильный ветер.

Непогода 8 января возможна также в регионах Северо-Западного федерального округа. Так, мокрый снег ожидается в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областях, в Карелии возможен гололёд.

В горах Краснодарского края до 9 января сохраняется лавинная опасность, до 8 января — в горах Кабардино-Балкарии. Угроза схода лавин действует также в Северной Осетии, утром 8 января в регионе ожидается усиление осадков.

Ранее МЧС также предупредило о похолодании в Москве: 8 января, в последний день новогодних каникул, на дорогах столицы ожидается гололедица, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, а в ночное время температура упадёт до минус 17 градусов.