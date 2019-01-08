Глава WADA заявил, что данные из московской лаборатории решат споры о допинге

Ранее лидеры антидопинговых агентств 16 стран выступили за лишение РУСАДА полноправного статуса.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что визит представителей организации в Москву и получение российских данных может решить спор о статусе РУСАДА на фоне допингового скандала.

— Это позволит выйти из затяжной тупиковой ситуации и потенциально может привести к возбуждению множества дел. Независимо от этого в ближайшее время исполком WADA рассмотрит вопрос соответствия РУСАДА кодексу организации, — приводит его слова пресс-служба антидопинговой службы.

После визита в Москву комитет по соответствию WADA на предстоящем заседании 14–15 января будет рассматривать все полученные факты и доказательства о выполнении Россией условий восстановления РУСАДА, после чего определит рекомендации исполкому WADA, который и будет принимать окончательное решение. Отмечается, что его можно будет обжаловать в течение 21 дня.

Ранее Лайф сообщал, что министр спорта России Павел Колобков назвал точную дату приезда экспертов WADA в Москву.