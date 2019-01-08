Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина

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Ким Чен Ын прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина

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Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Глава КНДР Ким Чен Ын совершает визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным представителя Коммунистической партии Китая, Ким Чен Ын пробудет в Поднебесной с 7 по 10 января.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили, что северокорейский спецпоезд для перевозки высокопоставленных чиновников пересёк китайскую границу, и сделали вывод о возможном визите главы КНДР.

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