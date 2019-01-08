Мощнейший снегопад унёс жизни девяти человек в Германии и Австрии

По прогнозам синоптиков, непогода продержится до конца недели, в некоторых районах уже была введена 4-я степень лавинной опасности.

Сильнейшие снегопады, которые обрушились на Австрию и южные регионы Германии, стали причиной гибели как минимум девяти человек, сообщает газета Bild.

По информации журналистов, из-за повышения уровня лавинной опасности и во избежание дальнейших жертв в Австрии полностью эвакуировали горнолыжный курорт Хохкар из-за опасения повторения трагедии 1999 года в Гальтюре, когда снежный поток заживо похоронил 31 человека.

Схожая ситуация наблюдается и в Баварских Альпах. Так, в районе Мисбах местные власти объявили режим ЧС из-за большого количества снега, который, по прогнозам экспертов, будет идти всю неделю, из-за чего толщина снежного покрова может достичь двух метров и попросту обрушить некоторые здания под своим весом.

Помимо того, отголоски стихии дошли и до Сербии, где властями было принято решение ввести красный уровень опасности. Об этом россиян предупредил Ситуационно-кризисный центр МИД России.