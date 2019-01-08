Юристы Белого дома изучают законность введения ЧП в США ради стены

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп пока не решил, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в стране ради решения вопроса с финансированием стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters по итогам брифинга Пенса.

Он также добавил, что аппарат юрисконсульта Белого дома изучает правомерность данного действия с точки зрения закона. Кроме того, Пенс призвал демократов вернуться к переговорам на фоне затянувшегося шатдауна (приостановки деятельности федерального правительства).

Напомним, ранее Трамп пригрозил объявить в США режим чрезвычайного положения для ускорения процесса строительства стены на границе с Мексикой. В таком случае ему не нужно будет одобрение конгресса для выделения финансирования.