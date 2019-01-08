Фанаты Бэнкси испортили жизнь владельцу гаража с рисунком художника

По словам мужчины, с момента появления картины на неё пришло посмотреть около 20 тысяч человек.

Владелец гаража в Порт-Тоболте, стену которого расписал известный уличный художник Бэнкси, пожаловался журналистам на многочисленных фанатов, ежедневно приходящих посмотреть на картину, сообщает Би-би-си.

— За день сюда приходило больше тысячи людей. Днём, вечером, ночью. Причём многие хотели не просто посмотреть, а отломать кусочек и унести домой. Я просто не мог с этим справиться, если честно, — сказал 55-летний Иэн Льюис.

Он подчеркнул, что до шумихи в СМИ даже не думал о том, кто автор этой работы, однако она ему понравилась, и он прикрыл рисунок прозрачным пластиком, но это была слабая защита от вандалов. Тогда ему на помощь пришёл актёр Майкл Шин, который оплатил установку дополнительного ограждения.

Льюис также добавил, что из-за слишком большого количества желающих посмотреть на рисунок, которых тут побывало уже более 20 тысяч, он хотел бы попросить местные власти перенести стену его гаража в другое место. Возможно, поближе к центру города.

Поскольку сам гараж — это частная собственность, принадлежащая Льюису, то и отвечает за сохранность картины он. Впрочем, как и за безопасность многочисленных посетителей.

Ранее Лайф сообщал, что на одном из гаражей в промышленном городе Порт-Толбот появилось граффити уличного художника Бэнкси, в котором он пытается привлечь внимание общественности к сложной экологической обстановке в городе.