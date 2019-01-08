Путин рассказал о своём звании артиллериста

Президент России Владимир Путин во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 7 января рассказал о своём звании в артиллерийских войсках. Видеозапись опубликована на сайте Кремля.

Напомним, накануне глава государства вместе с коренным жителем Петербурга Владимиром Бендетом произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

— Мы с вами оба артиллеристы, оказывается. Я получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра, — рассказал Путин в ходе разговора с петербуржцем.