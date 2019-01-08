Затмения и кольца Сатурна. Составлена "афиша" космических явлений в 2019 году

В 2019 году жители планеты смогут увидеть лунное и солнечное затмения, рассмотреть кольца Сатурна и наблюдать Меркурий на фоне Солнца. "Афишу" космических явлений составила "Вечерняя Москва".

Так, 21 января случится одно из самых зрелищных лунных затмений.

— Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет. Жаль, что вживую наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки, — рассказал астроном Леонид Барунишвили.

Весной можно будет увидеть "противостояние" Венеры с Землёй, когда две планеты окажутся на одной линии. А в июле Сатурн приблизится к Земле настолько, что можно будет наблюдать его кольца и крупнейший спутник Титан. В этот раз повезёт жителям Центральной России, в том числе и москвичам.

Ещё одно затмение — солнечное — случится 2 июля, и увидеть его смогут только жители Чили и Аргентины.

Редкое астрономическое явление — на один век выпадает около дюжины таких событий — произойдёт 11 ноября. Меркурий можно будет наблюдать на фоне солнечного диска.

— Наблюдать редкое явление можно будет более четырёх часов, только не забывайте о вреде для глаз, — отметил Барунишвили.