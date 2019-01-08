Есть вещи дороже слов. MasterCard объявила о смене логотипа

Платёжная система MasterCard, логотип которой практически не менялся с 1968 года, объявила о редизайне, информация была опубликована на сайте организации.
Как сказано в сообщении, в ближайшем будущем из логотипа уберут само название, а вот пересекающиеся красный и жёлтый круги останутся.
Mastercard drops its name. #priceless https://t.co/g3GwxyaXQ3 pic.twitter.com/dVJptuHAeO— Mastercard News (@MastercardNews) 7 января 2019 г.
— Убрав слова из логотипа, мы входим в элитный ряд брендов, которые представлены не по имени, а по символу: яблоко, мишень, галочка, — говорится в сообщении компании.
Такое решение объясняется тем, что по результатам опросов более 80% людей смогли узнать логотип и без наличия в нём названия. Дополнительным аргументом называется тот факт, что меняются запросы потребителей и тенденции рынка, а новый дизайн позволит "более органично" функционировать в этих условиях.
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