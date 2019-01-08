Есть вещи дороже слов. MasterCard объявила о смене логотипа

Платёжная система MasterCard, логотип которой практически не менялся с 1968 года, объявила о редизайне, информация была опубликована на сайте организации.

Как сказано в сообщении, в ближайшем будущем из логотипа уберут само название, а вот пересекающиеся красный и жёлтый круги останутся.

— Убрав слова из логотипа, мы входим в элитный ряд брендов, которые представлены не по имени, а по символу: яблоко, мишень, галочка, — говорится в сообщении компании.

Такое решение объясняется тем, что по результатам опросов более 80% людей смогли узнать логотип и без наличия в нём названия. Дополнительным аргументом называется тот факт, что меняются запросы потребителей и тенденции рынка, а новый дизайн позволит "более органично" функционировать в этих условиях.