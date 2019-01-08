Экс-глава МИД Украины рассказал, зачем Порошенко обостряет отношения с Россией

Пётр Порошенко стремится обострить отношения с Россией ради предвыборного пиара, поэтому Украина находится в "угрожающем периоде" до завершения президентской кампании. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

— Действующий президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать, — отметил он.

Вместе с тем, по его словам, это противоречит поиску пути мирного урегулирования, поэтому в будущем возможно множество непредвиденных сценариев, "которые могут привести к жёсткому обострению ситуации".

— Таким образом, мы будем ещё больше отдаляться от мирного урегулирования как такового, — добавил Грищенко.