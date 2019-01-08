Трамп обсудил с Макроном вывод американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается также, что лидеры подтвердили "приверженность уничтожению террористической группировки ИГИЛ*", а также назвали недопустимым применение химического оружия в Сирии.

Напомним, в декабре 2018 года Белый дом официально объявил о начале вывода войск из САР. Позже Макрон заявил, что сожалеет о таком решении США.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.