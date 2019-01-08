Помпео считает, что США уничтожили 99% ИГИЛ

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Помпео считает, что США уничтожили 99% ИГИЛ

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Фото: © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S

США ликвидировали 99% террористической группировки ИГИЛ*, заявил журналистам госсекретарь Майк Помпео.

— Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания, — приводит слова Помпео Госдеп.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что США разбили ИГИЛ. Позже он сам себя похвалил за действия американцев в САР.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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