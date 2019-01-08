Во Франции вынесли более тысячи приговоров за беспорядки "жёлтых жилетов"

При этом ещё более 150 человек ожидают встречи с судом, а общее количество задержанных превысило 5 тысяч.

За время народных волнений, которые не утихают во Франции с середины ноября, было вынесено более тысячи приговоров для участников беспорядков на акциях "жёлтых жилетов", заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

— В общей сложности с начала движения было задержано около 5,6 тысячи человек, тысяче из которых уже вынесли приговоры, — сказал Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.

Он также добавил, что в настоящий момент ещё 153 человека ожидают решения суда. Помимо того, он заявил, что в ближайшее время будет принят закон, ужесточающий наказание для тех, кто приходит на несогласованные митинги в масках и капюшонах с целью устроить беспорядки.