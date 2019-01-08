Савченко призвала власти Украины "не делить Бога на разные церкви"

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Савченко призвала власти Украины "не делить Бога на разные церкви"

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Скриншот видео NEWSONE youtube.com
Она также напомнила, что все изменения, связанные с церковью, должны происходить по воле народа.

Православные церкви на Украине рано или поздно обязательно объединятся в единую — такое мнение высказала депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

— Рано или поздно на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей (…), а благодаря общинам, — сказала она.

Нардеп заявила, что на Украине "уже есть один Бог и нечего его делить на разные церкви".

Кроме того, она негативно высказалась и о присутствии президента Украины Петра Порошенко на "объединительном соборе" в декабре 2018 года, объясняя его поведение не волнением за судьбу украинской церкви, а желанием набрать себе немного голосов перед предстоящими выборами.

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