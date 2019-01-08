Новый губернатор Калифорнии высказался против администрации Трампа

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Новый губернатор Калифорнии высказался против администрации Трампа

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Фото: © Twitter/*Marcie*‏

Новый губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом во время инаугурации 7 января высказал своё мнение об администрации действующего президента США.

Политик заявил, что администрация Дональда Трампа враждебно настроена по отношению к ценностям и интересам Калифорнии, сообщает Reuters.

— Будьте уверены: нам противостоят мощные силы, — отметил он.

Среди прочих недоброжелателей Ньюсом отметил не только политиков Вашингтона, но и оружейное лобби, кредиторов, виновников загрязнения побережья, а также фармацевтические компании, завышающие цены на медикаменты.

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