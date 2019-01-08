СМИ: Япония хочет предложить РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Предполагается, что документ поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы.

Япония может предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации по Южным Курилам. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на свои источники.

Они заявили, что соответствующее дополнительное соглашение может быть подписано вместе с мирным договором.

Источники подчёркивают, что сейчас какие-либо претензии со стороны Токио на компенсации могут усложнить и без того непростые переговоры с Россией. При этом японские власти считают, что ответные требования по компенсациям у российской стороны по Курильским островам вряд ли имеются.

Ранее премьер рассказал, что между Москвой и Токио наступил решающий момент в переговорах. А позже на могиле отца Абэ поклялся продвигать мирный договор с РФ, а также прийти к разрешению вопроса о принадлежности Южных Курильских островов.