Кевина Спейси остановили за превышение скорости после заседания суда

Известный американский актёр и кинорежиссёр Кевин Спейси вновь оказался во внимании правоохранительных органов США сразу после возвращения из Массачусетса, где проходило заседание суда по делу о сексуальных домогательствах.

По информации портала TMZ, выезжая из национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где приземлился его самолёт, Спейси превысил скорость, за что был остановлен полицейскими.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как патрульный подходит к автомобилю актёра и проверяет его права и документы на автомобиль. Однако, по информации журналистов, уехал Спейси без штрафа, отделавшись только устным предупреждением, в отличие от автора ролика, которого наказали за остановку на дороге.

Ранее Лайф сообщал, что на прошедшем заседании суда по обвинению Спейси в домогательствах к 18-летнему юноше, которые якобы имели место в 2016 году, актёр не признал свою вину.