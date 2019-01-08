Жители Новой Зеландии сняли на видео загадочный огненный шар

Неизвестный светящийся объект вызвал немалый ажиотаж среди пользователей Сети, а также жителей острова Северный в Новой Зеландии, которые могли вживую наблюдать его полёт.
#meteor shower #Auckland #NewZealand Wow! pic.twitter.com/auRCRPZ2kR— Katrina Power (@Katrina_Power) 5 января 2019 г.
На кадрах можно увидеть сияющую точку, которая, оставляя яркий инверсионный след, на большой скорости пролетает над поверхностью Земли, при этом периодически от неё отделяются более мелкие огни, а сам объект постепенно уменьшается.
Meteor Shower over New Zealand, shot at the end of Hahei beach in the Coromandel (absolutely in awe) @NewshubBreaking @NewshubNZ @nzherald #meteor #meteornz #meteorshower #meteornewzealand #onenews #newshub #onenewsnow #nzherald #newzealand pic.twitter.com/rRl9t2OKlV— MBH Films (@MBHFilms) 5 января 2019 г.
Некоторые пользователи выдвинули предположение, что это мог быть обломок метеорита или космического спутника, который сгорает в плотных слоях атмосферы, распадаясь на части.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени