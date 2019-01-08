Жители Новой Зеландии сняли на видео загадочный огненный шар

Неизвестный светящийся объект вызвал немалый ажиотаж среди пользователей Сети, а также жителей острова Северный в Новой Зеландии, которые могли вживую наблюдать его полёт.

На кадрах можно увидеть сияющую точку, которая, оставляя яркий инверсионный след, на большой скорости пролетает над поверхностью Земли, при этом периодически от неё отделяются более мелкие огни, а сам объект постепенно уменьшается.

Некоторые пользователи выдвинули предположение, что это мог быть обломок метеорита или космического спутника, который сгорает в плотных слоях атмосферы, распадаясь на части.