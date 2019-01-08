Российская военная полиция начала патрулировать приграничный район Сирии

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Российская военная полиция начала патрулировать приграничный район Сирии

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Район Манбидж в Сирии. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российская военная полиция начала патрулирование в районе города Манбидж в Сирии недалеко от турецкой границы. Задача полицейских — обеспечить безопасность и контролировать перемещение вооружённых формирований.

Как рассказал представитель полиции Юсуп Маматов, первый маршрут составил несколько десятков километров и прошёл вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа. В дальнейшем маршрут следования будет регулярно меняться.

Также военные полицейские принимают от местных жителей сообщения о схронах с оружием и снарядах, которые остались здесь от боевиков.

Напомним, после решения США вывести войска из Сирии курдские Отряды народной самообороны обратились к Дамаску с просьбой установить контроль над районами, которые они контролировали ранее, чтобы защитить территории от турецкого вторжения. В конце декабря сирийские войска вошли в Манбидж.

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