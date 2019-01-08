Российская военная полиция начала патрулировать приграничный район Сирии

Российская военная полиция начала патрулирование в районе города Манбидж в Сирии недалеко от турецкой границы. Задача полицейских — обеспечить безопасность и контролировать перемещение вооружённых формирований.
Как рассказал представитель полиции Юсуп Маматов, первый маршрут составил несколько десятков километров и прошёл вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа. В дальнейшем маршрут следования будет регулярно меняться.
Также военные полицейские принимают от местных жителей сообщения о схронах с оружием и снарядах, которые остались здесь от боевиков.
Напомним, после решения США вывести войска из Сирии курдские Отряды народной самообороны обратились к Дамаску с просьбой установить контроль над районами, которые они контролировали ранее, чтобы защитить территории от турецкого вторжения. В конце декабря сирийские войска вошли в Манбидж.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени