ВВС Украины заняли шестое место в списке худших в мире

Украинские Военно-воздушные силы заняли шестое место в десятке худших в мире по итогам 2018 года, расположившись между Ираном и Пакистаном, сообщается на портале We Are The Mighty.

Давая оценку украинским войскам, эксперты вспомнили конфликт в Донбассе, где Украина пыталась применять свою авиацию. И, по мнению авторов, её самолётам удавалось только две вещи: "бомбить мирных жителей и падать на землю" во время выполнения заданий.

В пример приводится крушение Су-27 во время учений в Винницкой области, при котором погиб американский пилот, а также трагедия во Львове в 2002 году, когда такой же самолёт упал на зрителей во время показательных выступлений, тогда погибло 83 человека.

Эксперты отмечают и другие проблемы, связанные с украинской авиацией, среди которых устаревшая техника, выпущенная ещё во времена СССР, слабая подготовка лётного состава, невысокое качество обслуживания и ремонта самолётов.

Кроме Украины в топ-10 антирейтинга ВВС мира также вошли Канада, Китай, Греция, Иран, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия, КНДР и Сирия.

Ранее Лайф сообщал, что во время учений в Житомирской области также потерпел крушение самолёт Су-27 украинских ВВС, пилот погиб на месте.