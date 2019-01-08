"Новые русские". Канадский журналист развеял миф о пьющей России

Россия постепенно избавляется от сомнительной репутации одной из самых пьющих стран мира, констатирует журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.

Он побывал в России и выяснил, какие меры предпринимают власти, чтобы снизить потребление алкоголя в обществе. При этом он находит эти меры действенными, так как ещё 10 лет назад РФ занимала четвёртое место в рейтинге пьющих стран, а сейчас — 14-е. Кроме того, 12 лет назад россияне употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, а сейчас около 10 — примерно столько же, сколько во Франции и Германии.

Также он отмечает, что всё меньше жителей страны употребляют крепкие напитки: их доля в общей структуре потребления снизилась на 31%.

Браун также оценил обращение многих россиян к здоровому образу жизни, что тоже способствует сокращению употребления алкоголя. Одни из героев его репортажа называют себя новыми русскими, которые не пьют спиртное.