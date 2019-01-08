"Медлить нельзя". Байден может объявить о решении выдвигаться в президенты США

Бывший вице-президент США 76-летний Джо Байден пообещал в следующем месяце решить, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

—Он понимает, что медлить нельзя, — сообщил источник из круга Байдена.

Полностью интервью будет распространено во вторник, 8 января.

В прошлом Байден уже боролся за выдвижение в 2008 году, однако после того, как кандидатом от Демпартии стал Барак Обама, он выбрал Байдена в качестве своего вице-президента. Эту должность Байден занимал с 2009 по 2017 год.