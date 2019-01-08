Японский миллиардер пообещал деньги и установил рекорд "Твиттера" по репостам

При этом для достижения результата в 5 млн ретвитов мужчине потребовалось всего двое суток.

Сообщение японского миллиардера Юсаку Маэдзавы, которое он опубликовал 5 января, установило новый рекорд по числу репостов за всю историю "Твиттера", об этом сообщил сам автор достижения в своём микроблоге.

Новый рекорд связан с аукционом невиданной щедрости, который организовал Маэдзава, когда пообещал, что подарит 100 миллионов йен (около $925 тысяч) ста счастливчикам, которые разместят его запись у себя на странице и подпишутся на его профиль.

— Для того чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно просто ретвитнуть этот пост и подписаться на меня, — написал он.

К моменту завершения конкурса число репостов перешагнуло отметку в 3,5 миллиона, однако пользователи на достигнутом не остановились, возможно, надеясь, что будут ещё подарки, и продолжили делать ретвиты, пока сам Маэдзава не объявил, что уже нашёл всех счастливчиков.

Это, к слову, не единственный эксцентричный жест японского миллиардера. Так, в сентябре прошлого года стало известно, что он стал первым человеком, который отправится к Луне на космическом корабле SpaceX.