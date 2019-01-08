Погибший на Камчатке альпинист упал с высоты 3 км

Следователи проводят проверку после гибели альпиниста на склоне Корякской Сопки на Камчатке. Отмечается, что 43-летний спортсмен упал в ущелье с высоты около 3000 метров.

— По предварительным данным, 6 января во время восхождения по восточному склону вулкана в составе зарегистрированной туристической группы из четырёх человек 43-летний житель города Елизова сорвался со склона и упал в ущелье с высоты около 3000 метров, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Мужчина имел третий разряд по альпинизму и состоял в Федерации альпинизма Камчатского края.

Напомним, погибшего альпиниста обнаружили 7 января на высоте около 1700 метров. Трое остальных альпинистов живы, они вернулись в Петропавловск-Камчатский.