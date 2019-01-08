Вновь снежно. Синоптики рассказали о погоде на 8 января в Москве и Подмосковье

Основным неблагоприятным фактором во вторник станет падение атмосферного давления.

Падение атмосферного давления, небольшой снег и температура до -9 градусов ожидаются в Москве во вторник, 8 января. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, в столице и области пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит минус 7 — минус 9 градусов, по региону — от минус 7 до минус 12. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Специалисты отмечают, что главным неблагоприятным фактором во вторник в Москве и Подмосковье станет падение атмосферного давления. Из-за него у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, может ухудшиться самочувствие.