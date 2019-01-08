Sony Pictures снимет продолжение "Венома"

Компания Sony Pictures Entertainment снимет продолжение фантастического боевика "Веном", созданного по комиксам Marvel. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Издание пишет, что сценаристом сиквела выступила Келли Марсель — она была одним из сценаристов первой части киноленты. Также отмечается, что актёры, сыгравшие главные роли в первом фильме (Том Харди и Мишель Уильямс), снимутся и в продолжении.

В Sony Pictures пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее "Веном" вошёл в десятку худших фильмов 2018 года по версии журнала The Hollywood Reporter.