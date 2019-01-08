Трое военных и 12-летняя девочка пострадали при взрыве бомб в Таиланде

Одно из взрывных устройств было заложено в машине, которую злоумышленники украли ранее у местного жителя.

Трое военных и 12-летняя девочка пострадали в результате взрыва бомб в провинциях Сонгкхла и Паттани в Таиланде. Об этом пишет газета Bangkok Post.

По информации издания, первое взрывное устройство, установленное в автомобиле, сработало около 06:00 по местному времени (02:00 мск) в провинции Сонгкхла. Машина была припаркована возле базы сил безопасности. В результате ранения получили двое военнослужащих.

Ещё одна бомба была приведена в действие в Паттани в 07:45 по местному времени (03:45 мск) недалеко от одного из образовательных учреждений. Пострадали один военный и 12-летняя школьница, их доставили в больницы.

Обстоятельства случившегося выясняются.