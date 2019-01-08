Бомбы падают без эффекта. Эксперт рассказал, что США в Афганистане зашли в тупик

Способ предотвратить превращение страны в террористическое убежище всей Центральной Азии эксперт видит в том, чтобы искать помощи в соседних странах, а также считает, что, возможно, американской армии стоит вернуться в Афганистан, но через несколько лет.

Военный контингент США в Афганистане занимается сизифовым трудом, потому что, несмотря на все усилия западной коалиции и правительственных войск Афганистана, территории, которые контролирует "Талибан"*, только растут и составляют уже 60 процентов страны, пишет в The National Interest Гил Барндоллар — бывший офицер морской пехоты США и директор по изучению Ближнего Востока в Центре государственной политики Католического университета Америки.

По мнению военного эксперта, президент Дональд Трамп, который собирается вывести половину войск США из Афганистана, прав, потому что он хочет положить конец проигранной войне. Единственное, чего добилась новая американская администрация, — это увеличение количества сброшенных на Афганистан бомб, ведь талибы всё так же успешно противостоят регулярным войскам в открытую, ликвидируют командиров правительственных сил и устраивают теракты в центре Кабула.

— Должны ли мы вывести все американские войска и завершить миссию решительной поддержки? Что тогда случиться? Само собой разумеется, что наши союзники по НАТО будут следовать за нами — на выход: большинство не проявит энтузиазм остаться там. Тогда Правительство Исламской Республики Афганистан будет вынуждено сражаться в одиночку. Это не закончится хорошо, — пишет Барндоллар.

— Мы всё ещё терпим небольшие потери и тратим большие деньги в Афганистане, и всё же мы проигрываем войну, в которой мы, сражаясь, провели семнадцать лет, — добавляет автор.

— Режим коммунистического Мохаммада Наджибуллы, до сих пор с любовью вспоминаемый некоторыми афганцами, пал менее чем через три года после ухода Советов. Нам повезёт, если наши афганские партнёры выживут дольше, — завершает материал автор.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.