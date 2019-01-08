Американский беспилотник провёл разведку у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провёл разведку у берегов Крыма. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в "Твиттере".
19:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 7 января 2019 г.
Приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 км. pic.twitter.com/ceZbUNAhU1
По данным портала, летательный аппарат утром в понедельник, 7 января, вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе. Уже вечером он оказался у береговой линии на расстоянии 33 километров от Севастополя, после чего направился на аэродром базирования.
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