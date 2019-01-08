В перерывах между заказами. Таксист Uber признался в убийстве шести человек

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В перерывах между заказами. Таксист Uber признался в убийстве шести человек

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Фото: ©Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP

Джейсон Далтон убеждает, что во всём виновато приложение Uber, которое "захватило его разум" и "убеждало убивать".

Водитель Uber Джейсон Далтон признался, что убил шесть человек в американском штате Мичиган. Как сообщает AP, мужчина расправился со своими жертвами в один день, причём делал это в перерывах между заказами.

Сначала он застрелил девушку на парковке. Потом взял заказ, а когда выполнил его, то открыл огонь по семерым, пятеро из которых скончались от полученных травм.

Далтон говорит, что во всём виновато приложение Uber, в частности иконка. Он убеждает, что это "фигура дьявола", которая захватила его разум.

По данным газеты Metro, дома у американца нашли арсенал с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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