В Австралии 22 человека попали в больницы из-за укусов смертельно опасных медуз

Вообще эти животные обитают в тропических водах к северу от континента, однако сейчас из-за погоды "тёплая вода заманивает их на юг".

Ядовитые медузы ируканджи напали на людей в австралийском штате Квинсленд, пострадали 22 человека. Об этом сообщает телеканал SBS.

По данным Австралийской службы консультаций по вопросам медуз, число пострадавших с начала 2019 года более чем в два раза превышает средний показатель за десять лет. Директор службы Лиза Гершвин отмечает, что медузы ируканджи обитают в основном в тропических водах к северу от Австралии, однако сейчас "тёплая вода заманивает их на юг".

В связи с наплывом медуз в штате местные власти призывают отдыхающих быть осторожнее.