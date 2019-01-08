Экс-глава Nissan заявил в суде, что не виновен в финансовых махинациях

Его адвокаты также просили на судебном заседании объяснить причины его длительного содержания под стражей.

Бывший президент Nissan Карлос Гон заявил на суде в Японии, что не виновен в фальсификации финансовых отчётов, где были занижены его доходы, передаёт телеканал "Би-би-си".

— Меня ошибочно обвинили и незаконно задержали на основании необоснованных обвинений, — зачитал бывший руководитель Nissan подготовленное заявление.

Он добавил, что у него была возможность уйти в отставку и использовать свои пенсионные накопления, чтобы спокойно жить в кризисные времена, но он решил остаться и поднять Nissan с уровня, грозящего компании банкротством.

Гона арестовали в ноябре прошлого года, суд многократно продлевал его арест. Оказалось, что после критики в том, что у него большая зарплата — два миллиарда японских йен (около 18 млн долларов) в год, — Гон решил официально урезать её в два раза. Однако все те деньги, от которых отказался, он намеривался получить одновременно как выходное пособие, когда покинет свой пост.