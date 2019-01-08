Умер режиссёр Юрий Кушнерёв

Прощание состоится 10 января в 11:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Советский и российский кинорежиссёр, продюсер и актёр Юрий Кушнерёв скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

— 6 января 2019 года на 82-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерёва, — говорится в сообщении.

Прощание состоится в четверг, 10 января, в 11:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Юрий Кушнерёв окончил режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров в 1972 году. С 1968 года он работал ассистентом и вторым режиссёром, а затем режиссёром-постановщиком киностудии "Мосфильм". В 1986 году стал директором объединения комедийных и музыкальных фильмов "Мосфильма".

Кушнерёв является режиссёром-постановщиком "Комедии давно минувших дней" и "Моего любимого клоуна". Также он спродюсировал более 40 фильмов, среди которых "Ребро Адама", "Чокнутые", "Настя", "Орёл и решка", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другие.