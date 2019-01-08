В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при обрушении многоэтажки

У стихийного мемориала в Магнитогорске, устроенного в память о 39 погибших во время взрыва газа в многоэтажке по улице Карла Маркса, прошла короткая заупокойная служба — лития, сообщает телеграм-канал LIFE-Shot.

Также сегодня, на 9 день после трагедии, 500 человек посетили божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе Вознесения Христова. Богослужения возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, сообщает ТАСС.

— Приехало духовенство со всей Челябинской области, служили три епископа, — рассказал агентству секретарь управления Магнитогорской епархии иерей Лев Баклицкий.