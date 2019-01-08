Хотела снимок с президентом. Путин успокоил расплакавшуюся девочку — видео

Президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург успокоил маленькую девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать снимок с главой государства. Лидер страны специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с юной жительницей Северной столицы. Видео опубликовано на сайте Кремля.

— Владимир Владимирович, спасибо вам огромное! — сказала мама девочки, делая снимок.

Лидер страны некоторое время простоял рядом с девочкой, чтобы фотография точно получилась, после чего проверил, чтобы малышка не затерялась в толпе и дошла до мамы.

На прощание президент поздравил всех с праздниками.

Глава государства два дня провёл в Санкт-Петербурге. Владимир Путин встретил Рождество в храме, где его крестили. А накануне он дал залп из пушки в Петропавловской крепости, посетил народные гуляния и провёл рабочую встречу с врио губернатора Северной столицы.