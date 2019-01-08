Под завалами многоэтажки в Магнитогорске нашли ценные вещи жильцов

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Под завалами многоэтажки в Магнитогорске нашли ценные вещи жильцов

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Фото: © МЧС РФ

Ценные вещи найдены под завалами частично обрушившегося многоэтажного дома в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Жильцов, чьи вещи могут находиться под завалами, просят обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибло 39 человек.

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