Под завалами многоэтажки в Магнитогорске нашли ценные вещи жильцов

Ценные вещи найдены под завалами частично обрушившегося многоэтажного дома в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
Жильцов, чьи вещи могут находиться под завалами, просят обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибло 39 человек.
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