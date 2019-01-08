В Анкаре проходит первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Карлова

В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Оно проходит во Втором суде Анкары, где рассматриваются особо тяжкие преступления.

В общей сложности на скамье подсудимых 18 человек, причём четверо из них уже в тюрьме, поэтому в заседании участвуют по видеосвязи.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. По делу было задержано не менее шести человек. 22-летнего исполнителя — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте. В Турции уверены, что все подозреваемые принадлежат к организации FETO, которую в стране считают террористической.