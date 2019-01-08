Если изо рта идёт пар. Москвичам рассказали, куда жаловаться на плохое отопление

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Если изо рта идёт пар. Москвичам рассказали, куда жаловаться на плохое отопление

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Перед тем, как измерить температуру в помещении, необходимо закрыть все окна и двери, а термометр установить на высоте один метр от пола.

Москвичи могут пожаловаться на плохое отопление в квартире или подъезде в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, по данным портала, температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не меньше 20, в школьных классах — не меньше 18, в спальнях детских садов — не ниже 19 градусов. Свои нормы существуют и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть холоднее 16 градусов.

Измерять температуру в помещении нужно по правилам. Перед процедурой необходимо закрыть все окна и двери, а термометр установить на высоте один метр от пола в центре комнаты или офиса.

Если выяснилось, что батареи греют слабо, рекомендуется позвонить в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. В день обращения специалисты должны проверить сообщение и починить коммуникации.

Если запрос остался без ответа, необходимо позвонить или написать на электронную почту в Департамент ЖКХ Москвы. Также жалобу можно направить в МОЭК или Мосжилинспекцию.

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