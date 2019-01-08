Стала известна дата премьеры обновлённого универсала Lada Largus

"АвтоВАЗ" вовсю работает над выпуском обновлённого универсала Lada Largus. Он получит новый внешний вид и салон. Как уточняет "Российская газета", дата премьеры универсала запланирована на осень 2019 года.

Итак, ожидается, что Largus получит новую переднюю часть кузова в Х-стиле (как у Vesta, Xray и Granta FL). Его оснастят новой решёткой радиатора, бампером и оптикой. Кроме того, у универсала будет новый салон. При этом его внутренности останутся прежними.

Lada Largus выходит на рынок с 2012 года. Этот универсал является "лицензионной" копией Dacia Logan MCV, адаптированной под российский рынок.