Бил молотком. Напавшим на школьников в Пекине оказался технический работник

Сейчас все 20 пострадавших, в том числе трое тяжело раненных, находятся в больницах. Их жизни ничего не угрожает.

Мужчина, напавший на учеников начальной школы в Пекине, оказался техническим сотрудником учреждения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного района Сичэн, где произошло преступление.

По данным пресс-службы, 49-летний злоумышленник являлся техническим работником начальной школы "Сюаньу". В конце января контракт, по которому он выполняет работу в школе, заканчивается, и руководство решило не продлевать договор.

Мужчина возмутился таким решением и надумал отомстить: он взял молоток и во время перемены напал на детей. В результате инцидента пострадали 20 школьников, трое из них в тяжёлом состоянии. Преступника задержали.